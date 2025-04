MG: suspeito de executar desafeto na frente do pai é procurado pela polícia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem suspeito de executar um desafeto em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (26/4). O crime aconteceu no Bairro Santa Rita. A vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo, um deles na cabeça.

Um homem, de 18 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido por suspeita de envolvimento no crime. Um terceiro suspeito, de 19 anos, conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio da vítima, de 38 anos, foi presenciado pelo pai dela. Aos militares, a testemunha relatou que estava em casa com a esposa quando viu três homens se aproximando do filho, que estava parado na rua.

Ao se encontrar com a vítima, um dos suspeitos desceu de uma bicicleta e, após uma discussão, disparou diversas vezes. Em seguida, o trio fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu.

Depois do homicídio, o pai da vítima contou que tem um bar na mesma rua e, durante o dia, uma mulher que estava no estabelecimento acusou seu filho de ter roubado seu aparelho celular. Ainda conforme o registro policial, o homem acredita que os suspeitos tenham envolvimento com a cliente e que o desentendimento tenha sido a motivação do crime.

Prisões

Diante das características dos suspeitos, uma equipe do Tático Móvel, durante rastreamento na região, encontrou um adolescente na Avenida Washington Luiz. Ele foi identificado por câmeras de segurança que flagraram o momento do crime.

Em seguida, o segundo suspeito, de 18 anos, foi localizado. Durante a abordagem, ele afirmou que não sabia nenhuma informação sobre o homicídio, mas assumiu que escondia drogas em sua casa. No quintal do imóvel, os policiais encontraram nove pedras de crack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme o boletim de ocorrência, em nova abordagem, a dupla confessou que presenciou a execução. No entanto, eles afirmaram que os disparos foram realizados por um terceiro comparsa. Com o flagrante, os envolvidos foram detidos e encaminhados para a delegacia responsável.