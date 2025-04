BH está em alerta para pancadas de chuva com raios e ventanias

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva de até 20 milímetros até a manhã desta segunda-feira (28/4). Durante o período, a Defesa Civil municipal afirma que há possibilidade de rajadas de vento de até 45 km/h.

Em algumas regiões da capital, moradores podem registrar incidência de queda de raios. Por isso, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões.

Além disso, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, nem deixe crianças brincando em enxurradas ou próximas a cursos d'água. Devido à possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Cuidados durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.