MG: Chuva provoca enchente em córrego e arrasta três carros

Uma forte chuva provocou uma enchente no Córrego Timotinho, em Timóteo, no Vale do Aço, chegando a invadir as casas no entorno no início da madrugada deste domingo (27/04). O nível da água chegou a 50 cm e a força da correnteza arrastou três veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), militares das unidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo atuaram no apoio aos civis. Eles trabalharam na desobstrução de ruas e entradas de casas junto com funcionários da Prefeitura local, que disponibilizou maquinário para a limpeza das vias.

A população foi orientada a buscar locais altos em caso de retorno da chuva forte.