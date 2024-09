Candidato se reuniu com representantes do Creci-MG e prometeu rever outorga onerosa

Durante visita ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG) nesta terça-feira (10/9), o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PL, deputado estadual Bruno Engler, afirmou que empresas do setor de construção deixaram a cidade devido à "ganância" da gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos) e de seu então vice, o atual chefe do Executivo municipal, Fuad Nomam (PSD), candidato à reeleição, no período entre 2017 e 2024.

Kalil deixou o comando da PBH em abril de 2022 para disputar o governo de Minas e Fuad assumiu o comando da prefeitura.







Segundo Engler, a PBH deu "um tiro no pé" ao restringir área de construção e criar outorga onerosa. “Belo Horizonte só pode crescer verticalmente, não há mais espaços livres. Com a postura gananciosa da prefeitura, as empresas passaram a construir em cidades vizinhas, como Nova Lima e Santa Luzia”, declarou Engler, se referindo a cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

O candidato prometeu rever esses critérios para gerar emprego e renda na capital.



A outorga onerosa é uma licença que permite o levantamento de prédios além do potencial construtivo básico, pagando uma contrapartida financeira, como forma de compensação dos empreendimentos que ocupam área acima do coeficiente especificado no Plano Diretor.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do candidato Fuad, mas ele ainda não se manifestou sobre as críticas do adversário.