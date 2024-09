Candidato do MDB se reuniu com representantes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)

O vereador Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), criticou o atual prefeito e adversário Fuad Noman (PSD) pela falta de ações no combate às mudanças climáticas na capital. Nesta sexta-feira (6/9) o parlamentar voltou a prometer a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral e a desburocratização do plantio de árvores.

“Quando se tem um prefeito ‘molenga’, que diante de uma situação de emergência não criou uma sala de situação para resolver como cuidar das pessoas... Vocês viram o prefeito falar em algum momento da névoa que está encobrindo a cidade? Nada! Como candidato, tenho que apontar esse tipo de fraqueza, esse tipo de postura inadequada”, declarou.

Uma das propostas de Azevedo para combater a emergência climática é criar “zonas de amortecimento” com grandes áreas verdes. Além da proteção da Serra do Curral, o candidato quer transformar a área do antigo Aeroporto Carlos Prates em um novo parque arborizado.

“É fundamental ampliar a quantidade de áreas verdes da cidade, porque estamos muito abaixo do recomendado. Além disso, precisamos modernizar os procedimentos da cidade. Hoje, o plantio de árvores faz com que o cidadão tenha sua vida dificultada. Quem planta, está cometendo uma infração administrativa, porque o procedimento burocrático é terrível. Quero ser um prefeito não só que retome uma cidade jardim, mas uma cidade pomar, que a gente tenha muitas árvores frutíferas, por toda Belo Horizonte”, frisou.

Em resposta, Fuad enumerou as obras voltadas para o meio ambiente e disse que “papagaio fala muito”. O atual prefeito também declarou que não vai brigar com os candidatos, mas vai continuar trabalhando pela cidade.

“Ontem (quinta-feira) mesmo, estivemos no Parque Ciliar do Ribeirão da Onça para mostrar um dos maiores empreendimentos de enfrentamento às mudanças climáticas que temos em Belo Horizonte. Estamos trabalhando no combate das enchentes, fazendo contenção de encostas, plantando árvores, fazendo jardins de chuva e refúgios climáticos, fazendo de tudo. Agora, quem nunca fez nada, quem não sabe o que fazer, nunca administrou nada, tem que atacar alguém. E quem eles podem atacar? O único que está fazendo, que sou eu”, declarou Fuad.

SLU

Gabriel Azevedo se reuniu nesta sexta com representantes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). O candidato voltou a prometer a criação de uma mesa permanente de negociação com os servidores municipais e a data-base no dia 1º de maio.

“SLU tem papel interessantíssimo se for transformada numa agenda que repense a maneira com que a gente trata os resíduos. Sem lixão, com mais reciclagem, sem desperdício. Tudo isso é importante para a sustentabilidade”, pontuou.