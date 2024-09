O candidato Gabriel Azevedo (MDB) atacou os adversários na corrida eleitoral para à Prefeitura de Belo Horizonte em debate realizado pela TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9). O candidato disparou críticas à atuação política de Mauro Tramonte (Republicanos) na Assembleia Legislativa, ao PT, ao rival Bruno Engler (PL) e ao prefeito Fuad Noman (PSD).

Logo no início, Azevedo perguntou a Tramonte quais e quantas são as autarquias de Belo Horizonte, além de relembrar uma fala de Cleitinho Azevedo (Republicanos) de que o candidato não participava de votações na Assembleia Legislativa para apresentar programa de televisão.

"Tem algumas autarquias que nós conhecemos, como Sudecap, BHTrans e tantas outras", respondeu o apresentador, que destacou seus projetos de lei beneficiando a área de saúde, o Corpo de Bombeiros, entre outros. Gabriel Azevedo contestou a resposta, afirmando que "BHTrans não é autarquia, é empresa".

Já sobre o prefeito Fuad Noman, o presidente da Câmara afirmou que, apesar de se solidarizar com o câncer que ele enfrenta, ninguém o está obrigado a concorrer. E pontuou que Rogério Correia (PT) busca se distanciar da gestão de Fuad, mas que o partido fazia parte da base do governo.

"O PT estava no governo até ontem. Vocês tinham a Secretaria de Assistência Social, estavam na base do prefeito, ajudaram a governar, cuidavam das pessoas em situação de rua. É moleza ficar no governo o tempo inteiro, quando chegar a eleição dizer que não tem nada a ver com isso. O senhor é sócio nesse desastre", afirmou Azevedo.

O petista negou que a sigla faça parte da base do governo municipal, mas que alguns filiados estiveram no governo.

Debate TV Alterosa

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.