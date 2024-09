O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, afirmou nesta sexta-feira (13/9), durante agenda de campanha, que está aguardando contato da candidata do PDT, Duda Salabert, para uma possível união da esquerda nas eleições municipais de 2024. Na quarta-feira (11/9), Duda declarou que “a união do campo progressista está muito próxima”, mas que esperava o contrário: apoio de Rogério à sua candidatura.





“Nós já tínhamos feito esse convite a ela para ter essa unidade. O presidente Lula (PT), inclusive, solicitou e unificamos as duas federações (BH da Esperança, com PT, PCdoB e PV, e Brasil da Esperança, com PSOL/Rede e PCB). Se a Duda está vendo que a polarização nas eleições vai se dar entre o campo do Lula, que somos nós, e o campo da direita, seria bom que ela também viesse para o nosso lado. É a nossa expectativa, que ela mesma causou”, declarou o candidato.

A declaração de Duda à qual Rogério se refere trata-se, na realidade, de um chamado dela para um possível apoio à candidatura do PDT. Na ocasião, ela afirmou que a união seria eleitoral, e não partidária, já que as siglas decidiram não se unir em torno de seu nome no primeiro turno.





“Só existe uma candidatura do campo da esquerda com chances de ir para o segundo turno e vencer as eleições, que é a nossa. Então, tenho certeza absoluta de que a união do campo progressista está muito próxima. Não é possível fazer uma união partidária, mas faremos uma união eleitoral, porque eu tenho certeza de que os eleitores da esquerda vão votar naquele nome que tem mais chance de vencer as eleições, que é o nosso nome”, afirmou Duda.





Ainda assim, Rogério Correia e sua vice, Bella Gonçalves (PSOL), reforçam o entusiasmo caso a pedetista resolva apoiá-los.





“Ela tem falado e colocado isso para a imprensa constantemente. Como ela ainda não me procurou, pode ser alguma alternativa que ela esteja considerando. Não tem tratativa, mas ela provavelmente está se referindo ao convite anterior que fizemos a ela para que venha nos apoiar. Estamos aguardando essa proposta e esperamos que ela venha para o time do Lula”, disse Correia.





“A gente conseguiu construir uma aliança afiançada pelo presidente Lula, que conjugou um campo de movimentos sociais e de partidos muito grande. Eu acho que seria um ato de extrema responsabilidade da Duda rever a posição e voltar discutir uma unificação. Estamos animados”, completou Bella.

Unidade da esquerda

Na agenda, também estiveram presentes as presidentes do PSOL nacional, Paula Coradi; do PSOL-MG, Thais Console; e do PSOL-BH, Jozeli Rosa. Todas elas afirmaram que têm confiança na unidade da esquerda em Belo Horizonte e que pretendem lutar por uma BH com dignidade, moradia, educação e saúde guiada pelo campo progressista.





“Minha vinda aqui expressa o que a gente já tinha conversado quando encontramos o presidente Lula. Ele nos apresentou a importância de ter essa unidade aqui em Belo Horizonte devido à formação política que se dá aqui, de que existe uma extrema direita muito forte, e que a construção da unidade é importante e fundamental. Represento esse reforço político, de reconhecer que o PT nos apoia em várias capitais importantes, e queremos dizer que estamos totalmente empenhados para que o Rogério vá para o segundo turno”, disse Coradi. Ela ainda vai acompanhar outras agendas do candidato ao longo do dia.





A presidente do PSOL-MG afirmou que a federação teve uma escolha muito assertiva de produzir e anunciar um processo de unidade desde o início das eleições.





“A gente continua formando o compromisso com essa triangulação do campo progressista na cidade e acho que a nossa candidatura representa um ato de grandeza. São candidaturas que têm um compromisso com o progresso da cidade e com a retomada de um perspectiva de futuro para BH”, afirmou.





Já a presidente do PSOL-BH reforçou a importância do papel feminino na candidatura de Rogério.





“É uma cidade que pode mais, com diversidade, pluralidade, e com o compromisso que temos com Belo Horizonte de fazer a esquerda avançar, consolidando PSOL e PT na prefeitura da melhor maneira possível. E uma presidência com três mulheres, mais a Bella como vice, significa que o Rogério está muito bem assistido”, finalizou.