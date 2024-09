Candidato do PT à prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia distribuiu, nesta segunda-feira (9/9), panfletos a usuários do transporte coletivo na Av. Afonso Pena, na altura da Praça Sete, no hipercentro da capital mineira. Durante o ato de campanha, o postulante à cadeira municipal prometeu implementar uma tarifa única para o transporte coletivo nos municípios que compõem a Região Metropolitana.

"A gente vai implantar um bilhete único em Belo Horizonte. O preço é muito caro da passagem. O bilhete único inclui, também, a conexão que tem que ser feita com o metrô", declarou o candidato do PT. De acordo com Rogério Correia, o bilhete único será válido em toda Região Metropolitana: "isso vai depender das prefeituras e do governo do estado, e nós vamos liderar politicamente esse movimento", afirmou.

Por enquanto, porém, o postulante à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não estipulou um valor para a passagem única, justificando a necessidade de subsídios. "O valor, evidentemente, nós teremos que discutir com as demais prefeituras e, também, com o governo do estado", ponderou.

Além da tarifa única, Rogério Correia afirmou ainda que isentará os usuários do pagamento da passagem aos sábados e domingos. "Nós vamos ter também, para os fins de semana, a tarifa zero. É um compromisso que nós temos, eu e Bella, porque isso incentiva, inclusive o próprio centro da cidade, o comércio", avaliou.

O candidato disse que o plano é de, posteriormente, ampliar a gratuidade no transporte coletivo em Belo Horizonte. "A nossa perspectiva futura, é trabalhar, inclusive com tarifa zero. É uma possibilidade que depende de legislação federal, mas nós estamos estudando", prometeu.

Rogério Correia destacou ainda que, se vencer o pleito, fará um novo contrato com as empresas de ônibus logo no início do mandato. "Nós vamos renovar esse contrato, e não vamos esperar 2028: em 2025, nós vamos ter um novo contrato", declarou. Segundo ele, o novo acordo permitirá a renovação da frota de coletivos da capital, com veículos de piso baixo e equipados com ar-condicionado.

Apoio do governo federal

O candidato destacou que a substituição da frota de ônibus será realizada por meio de créditos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele aproveitou para explicar que, para cumprir com os compromissos, contará com o apoio do governo federal, por meio do relacionamento com o presidente Lula. "É o governo federal que pode impulsionar a mobilidade urbana e também as obras", pontuou.

De acordo com Rogério Correia, a sinergia entre os governos municipal, estadual e federal pode ainda permitir a conclusão da linha 2 do metrô da capital, até a Região do Barreiro, e até a construção de outros ramais. Outras obras ações projetadas por ele para melhorar a mobilidade na capital são a construção 400 km de ciclovias e de corredores de ônibus.