Companheiro de chapa de Indira Xavier (UP), Geraldo Neres (UP), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte, defendeu a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS), classificando o serviço prestado à população como "maravilhoso". Segundo o vice candidato, o SUS precisa de melhorias, e sugere que a melhor forma de alcançar essas melhorias é através da inclusão dos próprios profissionais da saúde e da população na discussão.



Em sabatina do Estado de Minas, realizada nesta quarta-feira (25/9), Geraldo Neres defendeu um diálogo aberto com os profissionais da saúde. Para ele, também é preciso incluir a população usuária do SUS no debate, ouvindo as necessidades e buscando soluções conjuntas.

"A gente tem que chamar e sentar com as pessoas que vivem de fato a situação e que sabem como funciona, mas para além disso, a gente tem que ser parceiro delas, e para ser parceiro delas, o primeiro passo é ter uma saúde junto ao SUS. O SUS é maravilhoso. Só quem não conhece, quem não aprofundou, não sabe. Nós temos que sentar com essas pessoas e valorizar esse trabalho para que a gente possa melhorar nesse quesito", afirmou.

O candidato também afirmou que caso a prefeitura não possua os recursos necessários para implementar as melhorias propostas, é preciso mobilizar a população para pressionar o governo estadual e federal a aumentar os investimentos no SUS.

"O brasileiro paga muito imposto. Se juntar o município, o estado e a federação não existe a possibilidade de achar que nós não temos esse direito. É absurdo falar que não tem recurso para saúde com o tanto de imposto que a gente paga. Só que a gente tem que estar organizado junto com o povo, junto com os profissionais da saúde", pontuou.