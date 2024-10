A deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), acusou o também candidato Pablo Marçal (PRTB) de utilizar um gesso cenográfico. O nome do PRTB, também influenciador e autodenominado ex-coach, usa um gesso na mão direita desde agressão a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em debate da TV Cultura.

Para Tabata, a utilização de um gesso falso é parte de uma série de mentiras contadas pelo candidato. "Até para a gente ver o nível de mentira, porque ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras. Para a gente ver como a mentira vai até na pequena coisa, esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando", provocou em debate promovido pela Rede Globo, na noite da última quinta-feira (3/10).

Ela também afirmou que ela é a única candidata que pode vencer o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) e Marçal em uma disputa de segundo turno. "Quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos", concluiu a candidata.

Fratura

Após a agressão de cadeirada, em 15 de setembro, o influenciador deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em uma ambulância. Segundo seu advogado, Marçal sofreu lesões na costela e em uma das mãos. Nas redes sociais, o ex-coach afirmou que também tem uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela.



A pulseira dada ao candidato no momento de entrada no hospital, no entanto, sinalizava baixo risco.

Algumas imagens feitas por presentes mostram que Marçal seguiu de pé e fazendo provocações a Datena após ser agredido. Ele deixou o local caminhando e iria de carro para o hospital. No entanto, segundo sua assessoria, o candidato optou pela ambulância por sentir dores na costela.

Posteriormente, ele admitiu que a cena da ambulância foi estratégia de marketing de sua equipe de campanha.