O prefeito e candidato à reeleição de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chamou Pablo Marçal (PRTB) de "malvado" e "ruim" após o goiano mencionar, em uma fala sem tempo de resposta, um boletim de ocorrência registrado pela esposa de Nunes, Regina Carnovale, acusando-o de violência doméstica.

"Tive um problema, há 14 anos, e fiquei um período separado da minha esposa. Ficamos meses, mas nosso amor está bem. Leia o B.O., não tem nada de agressão física. Tivemos uma discussão por telefone e por mensagem. É injusto o que ele faz. Ele é malvado! Ele é ruim!", afirmou Nunes.

Quando a história veio a público, em 2020, Regina Carnovale, esposa de Ricardo Nunes, afirmou que, na época, estava em um momento sensível e disse coisas que não correspondiam à realidade.

No boletim de ocorrência registrado à época, foi relatado que, "inconformado com a separação, [Ricardo Nunes] não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa, onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que, diante da conduta de Ricardo, está com medo dele".

O debate realizado pela Rede Globo nesta quinta-feira (3/10) foi o último antes do primeiro turno das eleições, que acontecerá neste domingo (6/10).

Na mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no mesmo dia, três candidatos estão tecnicamente empatados. Guilherme Boulos (Psol) aparece com 26%, seguido por Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 24%.

A pesquisa, realizada entre os dias 1 e 3 de outubro, entrevistou presencialmente 1.806 pessoas em São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Os dados estão registrados na Justiça Eleitoral sob o número SP-09329/2024.