No último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a deputada Tabata Amaral (PSB) voltou a acusar o candidato Guilherme Boulos (Psol) de ter posicionamentos contraditórios durante a campanha eleitoral. Tabata usou o tempo na discussão promovida pela TV Globo para questionar o adversário sobre posicionamentos em relação ao armamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da capital e outros temas que, segundo ela, Boulos era contra e se tornou a favor.

"Quem é que vai prevalecer, o Boulos dos marqueteiros ou o Boulos do Psol?”, questionou a parlamentar.

Em resposta, o psolista alegou que sempre defendeu o armamento da GCM e que pretende dobrar o efetivo da Guarda caso seja eleito. “O que eu não defendo é um tipo de policiamento que trate diferente quem mora na periferia e quem mora nos Jardins”, argumentou.

O deputado ainda afirmou que é coerente e que seria alvo de mentiras por “não abrir mão das posições”. “Para mim política não é vale tudo, não é atacar a qualquer custo”, declarou.

Tabata ainda voltou a pontuar que não vê problema em ter uma posição, mas que “o que não vale é, na véspera da eleição, sair revendo tudo que você pensa por uma questão eleitoral”. Ela ainda aproveitou para afirmar que, no debate desta noite, está todo mundo “fofinho”, mas que os candidatos teriam se comportado mal nos encontros anteriores.

Os debates das eleições municipais de 2024 estão sendo marcados pela agressividade e troca de ofensa entre os candidatos. No mês passado, Datena deu uma cadeirada em Marçal durante um programa. Outro episódio violento foi o de Nahuel Gomez Medina, videomaker do candidato do PRTB, que desferiu um soco no rosto de Duda Lima, assessor de Ricardo Nunes.

O debate da Globo contou com os cinco mais bem colocados da disputa. Além de Boulos e Tabata, participaram o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB).