A eleição municipal em Belém acontece em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h no horário de Brasília. São nove candidatos no total: Igor Normando (MDB), Delegado Eder Mauro (PL), Edmilson Rodrigues (PSOL), Jefferson Lima (Podemos), Thiago Araújo (Republicanos), Delegado Eguchi (PRTB), Raquel Brício (Unidade Popular), Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo).





O candidato Igor Normando lidera as intenções de votos com 42%, segundo a pesquisa Quaest. Delegado Eder Mauro está em segundo lugar na pesquisa, com 21%. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues e os candidatos Thiago Araújo e Jefferson Lima estão tecnicamente empatados em terceiro lugar, com 11%, 6% e 5%, respectivamente.





A pesquisa, encomendada pela TV Liberal, foi realizada presencialmente com 900 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02557/2024.

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.