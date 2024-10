Carlos Viana visita a Galeria do Ouvidor, no Centro de Belo Horizonte

O senador licenciado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Viana (Podemos), defendeu a criação de estacionamentos subterrâneos para resolver o problema de vagas no Centro de BH. O político esteve nesta terça-feira (1º) na Galeria do Ouvidor.

"Quero criar estacionamentos subterrâneos, que tenham banheiro público. (...) Esses estacionamentos vão resolver os problemas das vagas e permitir a volta dos compradores", afirmou o candidato.

Viana disse que a região central da capital mineira está abandonada e que a população deixa de frequentá-la por falta de limpeza e segurança. Ele também propõe oferecer às pessoas em situação de rua que vieram de outras cidades a oportunidade de voltarem para suas terras de origem.

"Nossa proposta é controlar os moradores de rua. Hoje, aproximadamente 13 mil, e metade deles não é da capital. Vamos conversar; se quiserem voltar para o interior, para a cidade de origem, vamos mandá-los de volta. Os que não são da cidade, vamos criar áreas especiais de atendimento, onde possam tomar banho, trocar de roupa e não dormir na rua", comentou.

Apesar da campanha estar na reta final, com o primeiro turno ocorrendo neste domingo (6/10), o político disse que amanhã irá cumprir agendas em Brasília, no Ministério das Comunicações, e com representantes da China.