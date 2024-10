A coligação A Voz do Povo, do candidato Mauro Tramonte, que disputa a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Republicanos, acionou a Polícia Federal nesta terça-feira (1º/10) para denunciar a destruição de material de campanha, o que constitui crime eleitoral.

De acordo com a coligação de Tramonte, a denúncia contém vários vídeos e fotos que revelam a destruição de windnanners com imagens do candidato e da vice na chapa, Luísa Barreto. A campanha afirma ter notado uma intensificação na perda do material ao longo dos últimos dez dias: cerca de 50 bandeiras teriam sido inutilizadas em um único dia.





"Estamos acionando a Polícia Federal, que, com certeza, vai encontrar quem está fazendo isso e responsabilizar os culpados. É muito triste essa situação; estão quebrando nossas bandeiras e furtando o material, durante o dia e a noite”, disse Tramonte.

Na denúncia, a coligação A Voz do Povo destaca que “a atuação é orquestrada e, muito provavelmente, desenvolvida por associação criminosa com o único intuito de prejudicar a campanha de Mauro Tramonte”. A campanha do candidato do Republicanos também registrou dois boletins de ocorrência na Polícia Civil relacionadas à destruição de material publicitário.

O Artigo 248 do Código Eleitoral estabelece que: “Ninguém poderá impedir propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados”.