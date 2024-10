Antes do início do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o jornalista e mediador César Tralli alertou os candidatos sobre as regras a serem seguidas e as punições em caso de descumprimento, afirmando esperar que "isso não seja necessário".

"Os senhores não podem deixar suas posições, nem exibir para a câmera documentos, panfletos ou textos. Nem usar nem mostrar tablets ou celulares", iniciou Tralli.

Em outros dois debates, o candidato José Luiz Datena (PSDB) saiu do lugar para ir ao encontro do adversário Pablo Marçal (PRTB). Em uma dessas oportunidades, durante o debate realizado pela Gazeta, o tucano de 62 anos acertou uma cadeira no adversário após ser chamado por uma gíria que designa estupradores no sistema penitenciário.

"As regras estabelecem que este seja um debate respeitoso. Quando um candidato se referir diretamente ao outro, deve tratá-lo sempre pelo nome, sem qualquer insulto", prosseguiu o jornalista.

Marçal, além da acusação a Datena, vem atacando reiteradamente seus adversários. Outro candidato, Guilherme Boulos (PSOL), foi acusado de ser usuário de drogas pelo candidato. Falas desrespeitosas também foram direcionadas a Ricardo Nunes (MDB) e a Tabata Amaral (PSB).

Quem descumprir as regras estará sujeito a algumas punições. Conforme apontado por Tralli, "o candidato que não cumprir as regras vai receber uma advertência. Na primeira advertência, perderá um minuto das considerações finais. Em caso de segunda advertência, ficará sem considerações finais. Na terceira, será excluído do debate", alertou.

O debate realizado pela Rede Globo nesta quinta-feira (3/10) é o último antes do primeiro turno das eleições, marcado para ocorrer neste domingo (6/10).

Na última pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, três candidatos estão em empate técnico triplo. Guilherme Boulos (PSOL) tem 26%, seguido por Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 24%.

A pesquisa, realizada entre 1 e 3 de outubro, entrevistou presencialmente 1.806 pessoas em São Paulo e tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Os dados estão registrados na Justiça Eleitoral sob o número SP-09329/2024.