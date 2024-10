SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rejeição ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) voltou a crescer e chegou ao pico de 53% dos eleitores paulistanos, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). Há uma semana, esse índice era de 48%.

Seus outros principais concorrentes, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), marcaram em rejeição 38% e 23%, respectivamente. No caso do psolista, o número não mudou, e no caso do prefeito, oscilou dois pontos para cima.





Entre as mulheres, 59% rejeitam votar no candidato do PRTB, índice mais alto do que o registrado entre homens (47%). Em relação a Boulos a tendência é inversa: mais homens (45%) do que mulheres (32%) rejeitam a candidatura do deputado do PSOL.





Já a parcela dos eleitores que afirmam que não votariam de jeito nenhum no apresentador José Luiz Datena (PSDB) passou de 36% para 39%, fazendo-o ultrapassar numericamente a rejeição de Boulos.





O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos de terça-feira (1º) até esta quinta (3). Encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-09329/2024. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





A três dias do primeiro turno da eleição, 75% dizem estar totalmente decididos sobre sua escolha ?na semana passada eram 68%. A candidatura de Boulos tem 85% de votos consolidados, ou seja, de pessoas que dizem que não mudarão de ideia até a votação (eram 79%).





Entre eleitores de Marçal esse índice é de 80% (eram 72%), e entre apoiadores de Nunes é de 74% (ante 68% há uma semana). Na parcela que declara voto em Tabata Amaral (PSB), 59% estão totalmente decididos sobre essa opção, e no eleitorado de Datena são 55%.





Nunes se consolida como a segunda opção de voto: 30% dos eleitores responderam que, se não votassem em seu candidato, escolheriam o prefeito, ante 24% na semana passada. Tabata Amaral vem em seguida, citada por 17%. Depois, estão Boulos (15%), Marçal (11%) e Datena (8%).





O atual prefeito da capital é a segunda opção de voto de 61% dos eleitores de Marçal, de 38% dos que pretendem votar em Boulos, de 29% dos que declaram voto em Tabata Amaral e de 41% dos que preferem inicialmente Datena.