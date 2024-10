A eleição municipal em Fortaleza acontece em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h no horário de Brasília. São oito candidatos no total: André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União), José Sarto (PDT), Eduardo Girão (Novo), Técio Nunes (PSOL), Chico Malta (PCB) e George Lima (Solidariedade).





O candidato André Fernandes tem 25% das intenções de voto segundo a pesquisa Quaest. Evandro Leitão tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados na liderança da corrida eleitoral. O levantamento ainda mostra que Capitão Wagner e José Sarto têm 18% das intenções de voto cada um.

Os dois estão tecnicamente empatados com Evandro Leitão, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, contratada pelo Sistema Verdes Mares, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-02146/2024, no último dia 29.





O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.