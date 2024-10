SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Pablo Marçal (PRTB) perderia para o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). O emedebista, por sua vez, venceria o psolista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os cenários são estáveis em relação ao último levantamento, da semana passada.





Na disputa entre Nunes e Marçal, o prefeito aparece com 56% das intenções de voto, frente a 28% do autodenominado ex-coach.





Quando o adversário é Boulos, Marçal contaria com 36%, contra 48% do deputado.





Já na disputa entre o prefeito e o parlamentar, Nunes teria 52%, contra 37% de Boulos.





A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.





Contratado pela Folha de S.Paulo e pela Rede Globo, o levantamento ouviu 1.806 eleitores na capital entre terça (1°) e quinta-feira (3), e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-09329/2024.





No primeiro turno, o Datafolha aponta um cenário embolado a três dias da eleição. Guilherme Boulos (PSOL) registra 26% dos votos, seguido por Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Pablo Marçal (PRTB), também com 24%. Os três estão tecnicamente empatados.





Na comparação com a semana passada, Nunes recuou, pois tinha 27% e oscilou três pontos para baixo. Boulos tinha 25% (variou um ponto para cima) e Marçal, que estava em terceiro lugar, com 21%, manteve a curva ascendente e teve variação positiva de três pontos, igualando o índice do atual prefeito.





Na última semana, o influenciador recebeu o apoio público de nomes importantes da direita bolsonarista, como os deputados federais Ricardo Salles (Novo) e Nikolas Ferreira (PL).





Migração de votos





Em um hipotético segundo turno entre Boulos e Marçal, a pesquisa mostra que os eleitores de Nunes migrariam preferencialmente para o deputado (41%), mais do que para o influenciador (33%).





Se a disputa ficasse entre Nunes e Boulos, 70% dos eleitores do ex-coach escolheriam o prefeito, frente a 9% que votariam no parlamentar.





Em um eventual segundo turno entre Marçal e Nunes, 63% dos eleitores de Boulos migrariam para o prefeito e, 7%, para o influenciador.