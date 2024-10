Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma live com o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, nesta quinta-feira (3/10), ter ficado assustado com a pane que vivenciou no avião presidencial, em viagem de volta do México. Lula viajou ao país para a posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

"Pensei na minha vida. Fiquei quatro horas e meia dentro do avião, sabe, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse, sabe", contou o presidente, com a voz embargada, em uma live feita com o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol).

Na última terça-feira (1º), a aeronave apresentou uma falha técnica pouco depois de decolar na Cidade do México em direção a Brasília. Como medida de segurança, o avião teve que gastar combustível para pousar em segurança, o que durou quase 5 horas. A aterrissagem foi feita só depois das 22h.

A chegada ao Brasil ocorreu no dia seguinte, na quarta-feira (2/10), ainda pela manhã.

A live ocorreu horas antes do último debate entre os candidatos paulistanos, que será realizado pela Rede Globo, na noite desta sexta. O presidente ainda aconselhou o aliado a como se comportar no embate.





"Não jogue o jogo rasteiro de adversário que quiser te atacar. Não responda grosserias. Toda vez que falar, lembra que o povo é mais emocional do que razão", sugeriu Lula.

