Nessa segunda-feira (16/9), Pablo Marçal (PRTB-SP) publicou um vídeo no Instagram onde aparece dentro de uma ambulância após receber uma “cadeirada” do adversário, José Luiz Datena (PSDB-SP). No vídeo, o candidato à Prefeitura de São Paulo é socorrido por paramédicos.

O conteúdo foi publicado na conta reserva de Pablo Marçal. Foi determinado em agosto, através da Justiça Eleitoral de São Paulo, que os perfis do candidato fossem derrubados, atendendo um pedido de Tabata Amaral (PSB-SP). O motivo seria o abuso de poder econômico — Marçal estaria pagando para impulsionar vídeos — e por conta de concursos com premiações para apoiadores.





Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na noite deste domingo (15/9), e recebeu alta hospitalar ainda pela manhã desta segunda (16/9). O boletim médico mostra que ele teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas".





Agressão durante debate

Durante um debate na TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal estava com a palavra quando direcionou falas a Datena. Questionou quando o apresentador deixaria de concorrer nas eleições e o apelidou de "Dapena".

"Você é um arregão. Você atravessou o debate outro dia para me dar um tapa, mas nem para isso você é homem", disse Marçal. Após a fala do coach, Datena acertou uma cadeira no oponente. A transmissão do debate foi interrompida e funcionários da equipe foram apartar a briga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Foi decidida a expulsão de Datena do debate. Pablo Marçal deixou os estúdios quando começou a se sentir mal, sendo socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo.





*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes