Candidatos do Sul de Minas foram encontrados em rodovia de SP

Os dois candidatos de Senador José Bento, no Sul de Minas, que estavam desaparecidos desde a noite de quarta-feira (2/10) foram encontrados na noite dessa quinta (3/10) em uma rodovia no interior de São Paulo.





Os candidatos a prefeito, Natan da Saúde (PSD), e a vereador, Thiago Rubens Martyr da Silva (PSD), relataram ter sido vítimas de sequestro e foram abandonados em uma área rural.

Segundo a Polícia Militar, os dois foram localizados na praça de pedágio da SP-342, a Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, entre Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu, em São Paulo. Eles caminharam até o local e pediram ajuda. A concessionária prestou socorro com uma ambulância e ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Espírito Santo do Pinhal com ferimentos leves.





Após exames, como raio-x, receberam alta por volta das 2h desta sexta-feira (4/10) e foram conduzidos à delegacia de São João da Boa Vista (SP) para prestar depoimento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que colabora com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais. Até agora, ninguém foi preso.





Carro encontrado com marcas de tiros



Na manhã de quinta-feira (3), o carro usado pelos candidatos foi encontrado na zona rural de Senador José Bento, no Bairro dos Marianos. O veículo, alugado para compromissos de campanha, apresentava marcas de tiros no parabrisa, mas estava vazio.

Os dois desapareceram após cumprirem agenda de campanha em Borda da Mata, cidade limítrofe com Senador José Bento. Os dois estavam lá conversando com pessoas que trabalham em Borda da Mata, mas votam em Senador José Bento. Após saírem de uma pastelaria foram sequestrados e desapareceram.