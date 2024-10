Mauro Tramonte (Republicanos) votou no Colégio Izabela Hendrix, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH

Sete dos 13 candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) votaram na manhã deste domingo (6/10) na capital mineira. A reportagem do Estado de Minas registrou cada concorrente em suas zonas eleitorais (veja fotos abaixo).

Logo de manhã, o vereador Gabriel Azevedo (MDB) votou na Escola Estadual Afonso Pena, na Região Centro-Sul de BH, e o senador Carlos Viana (Podemos) compareceu ao Colégio Helena Pena, na Região Leste. Enquanto o vereador não quis se pronunciar sobre o segundo turno, Viana disse que não será surpresa se ele for para a segunda parte da disputa.

Por volta de 9h, o deputado federal Rogério Correia (PT) chegou na Escola Estadual Melo Viana, na Região Noroeste de BH, acompanhado da família, da vice Bella Gonçalves (Psol) e da ministra dos Direitos Humanos Macaé Evaristo. Ao sair da instituição, ele foi vítima de violência política e registrou uma ocorrência.

Também na Região Centro-Sul, no Colégio Sagrado Coração de Maria, Bruno Engler (PL) chegou por volta de 9h30 e foi bem-recebido por apoiadores, mas vaiado pela oposição. Já o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), votou no Colégio Izabela Hendrix, no Bairro Lourdes, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) e do deputado estadual Mário Henrique Caixa (PSD).

Para evitar encontrar com o concorrente, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) atrasou o horário da votação, já que sua zona eleitoral é a mesma de Fuad. Tramonte, que liderou por um bom tempo as pesquisas de intenção de voto, mas perdeu espaço na reta final da campanha, afirmou estar com uma boa expectativa para o resultado das eleições.

A deputada Federal Duda Salabert (PDT) atrasou sua ida à unidade Carlos Luz do Centro Universitário Newton Paiva, na Região Noroeste de BH, mas votou ainda nesta manhã. A candidata afirmou ter expectativas de ir para o segundo turno com o compromisso de cuidar do meio ambiente.

A ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, também votou em Belo Horizonte na manhã deste domingo (6/10), no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, logo após a abertura dos portões para o início do dia de votação, mas não quis comentar assuntos da política.

