Candidato é flagrado fazendo boca de urna em Amarantina, distrito de Ouro Preto, no que parece ser uma tentativa de fazer frente à possível reeleição do prefeito atual

O candidato à Prefeitura de Ouro Preto, Duarte Júnior (Republicanos) foi flagrado neste domingo (6/10) de eleições fazendo boca de urna. Deputado federal desde 2023, ele foi visto circulando por zonas eleitorais na cidade e distritos, entrando em cada seção, cumprimentando mesários e conversando com eleitores, criticando o governo atual, no que sugere a finalidade de angariar votos.



Na última sexta-feira (4/10) a Justiça procedeu com processo para cassar sua candidatura por falta de comprovação de vínculo residencial para concorrer ao Executivo municipal. A decisão atendeu a um recurso do candidato a vereador do município, Jorge Kassis (PSB). Duarte Júnior recorreu e, enquanto o processo não for concluído, ele ainda pode ser votado.



A boca de urna parece, segundo os moradores, ser uma tentativa de fazer frente à possível reeleição do prefeito Angelo Oswaldo (PV), que está na dianteira nas intenções de voto em Ouro Preto, e pode, se for eleito, começar o quinto mandato à frente da administração municipal. "Ninguém sabe o que pode acontecer se ele for eleito, com o processo em curso", disse um morador ouvido pelo Estado de Minas, que preferiu não se identificar.



Duarte Júnior votou na Escola Estadual Dom Pedro II, no Centro de Ouro Preto, e depois seguiu para fazer a boca de urna. Na cidade, ele foi aos colégios Arquidiocesano de Ouro Preto e Desembargador Horácio Andrade, e também esteve nos distritos de Cachoeira do Campo e Amarantina. Em Amarantina, aparece em um vídeo feito por uma moradora na Escola Municipal Major Raimundo Felicissimo.

"Viim deixar um recado. Eu acho que o seu prefeito iria fazer igual eu. Reconhecer a importância da democracia. Vim agradecer essas pessoas que trabalham como voluntários e merecem nosso respeito. Visitei todas as urnas e vou continuar visitando, porque eu quero agradecer as pessoas que fazem a democracia acontecer", declarou, dirigindo-se à pessoa que capturava as imagens, questionando o que ele estava fazendo.



Diversos outros registros em fotos e vídeos do candidato prosseguindo com a mesma atitude estão circulando nas redes sociais. "Os moradores estão incrédulos. Nunca vimos algo assim acontecer na cidade", disse a fonte à reportagem, que fala inclusive sobre boatos, mesmo que não comprovados, que dão conta de atos de perseguição e ameaças a opositores, partindo de Duarte Júnior, além de suposta destinação indevida de recursos enquanto foi prefeito de Mariana.