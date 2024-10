Os três principais candidatos à Prefeitura de Uberlândia, Dandara (PT), Paulo Sérgio (PP) e Leonídio Bouças (PSDB), votaram na manhã deste domingo (6/10). Todos comentaram que esperam um voto consciente da população.





A primeira a votar foi a candidata do PT. Às 9h25, Dandara deixou a cabine de votação na Escola Municipal Professor Jacy de Assis, no bairro São Jorge. Ela estava com correligionários e era acompanhada pelo candidato a vice na chapa, Dr. Geraldo Jabbur.





"O seu voto é sua arma capaz de mudar a sua cidade. Valorize seu voto. Que a gente possa fortalecer um projeto de país cada vez melhor", disse.

Paulo Sérgio votou pouco depois das 10h em um colégio particular no bairro Morada da Colina, ao lado de seu vice Pelizer. Ele comentou sobre o recolhimento do material apócrifo que o acusava de corrupção confessa. Os panfletos impressos foram jogados perto do local de votação do candidato, que negou a acusação do material e registrou boletim de ocorrência na Polícia Militar.





"Eleição não é vale tudo, não é guerra. Na nossa campanha levamos propostas ao cidadão. Mas quem tem que cuidar disso é a Justiça e nós acreditamos na Justiça", afirmou





Também perto das 10h, Leonídio Bouças, votou, em outro colégio privado, no bairro Patrimônio. Ele estava ao lado do vice, Gustavo Galassi.

Leonídio Bouças votou no Patrimônio Divulgação





"Exerçam o direito e dever de votar. Só através de sua participação que podemos construir cidades melhores. O povo deve estar focado na experiência do candidato", disse.