PM atende a ocorrências registradas tanto em Belo Horizonte quanto no interior

A segurança é uma das principais preocupações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que mantém uma vigilância junto a todas as polícias: Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros.





As polícias Civil e Militar foram as mais acionadas até o meio-dia deste domingo (6/10), segundo levantamento do TRE-MG. Pelo menos 18 candidatos a vereador foram detidos.





A Polícia Militar atendeu a 20 ocorrências, em 18 municípios. Até o meio-dia, 15 candidatos, todos a vereador, foram presos por policiais militares, que também detiveram 13 não candidatos, todos por crimes eleitorais, que vão desde campanha em locais de votação, até importunação.





A Polícia Civil, por sua vez, foi acionada para 11 ocorrências, em seis municípios. Três candidatos a vereador foram presos, e um não candidato.





O Corpo de Bombeiros atendeu a nove chamados em pontos de votação, em sete municípios, nenhum deles considerado grave.