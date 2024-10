O uso da inteligência artificial já é realidade na prevenção ao câncer de mama no Sírio-Libanês com o CareGaps Mama, uma plataforma tecnológica que alerta as pacientes por mensagem de celular, lembrando de marcar o acompanhamento com o médico e, caso necessário, realizar os exames da mama.





As pacientes que recebem o alerta são as que tiveram alguma alteração nos exames de imagem. O serviço roda de forma totalmente personalizada. A partir do banco de dados de pacientes, o algoritmo seleciona as mulheres que anteriormente realizaram exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética, e faz o contato de acordo com sua condição clínica.

“Estamos utilizando a tecnologia para nos auxiliar no cuidado com as nossas pacientes em todo o processo de diagnóstico”, afirma a oncologista especialista em mama e vice-diretora clínica do hospital, Marina Sahade.





De fevereiro a junho deste ano, a partir da base de 2.988 pacientes identificadas com BI RADS 3 (que compreendem os nódulos circunscritos provavelmente benignos), foram enviadas mensagens para 927 pacientes, que não haviam retornado para fazer o acompanhamento anual recomendado.

"Os resultados até agora são muito animadores, pois geraram um aumento de 98% nas chances de fechamento do ciclo de acompanhamento dessas pacientes. Isso demonstra que há uma grande oportunidade para melhorar ainda mais a eficácia do rastreamento de câncer de mama", acrescenta a especialista.





O diferencial do projeto está na adoção da tecnologia como ferramenta para potencializar a medicina preventiva. "O CareGaps Mama representa uma grande oportunidade para melhorar a adesão ao cuidado preventivo, garantindo que pacientes em risco sigam protocolos recomendados", afirma ela, que participou da coordenação de todo o desenvolvimento do sistema junto ao time de Inovação em Ciências de Dados (DataLab) do Sírio-Libanês.





O Care Gaps Mama oferece uma base de informações robusta para futuras pesquisas e publicações científicas. Além disso, o projeto foi desenvolvido para ser escalável, com possibilidades de engajamento automatizado via WhatsApp ou o aplicativo do Portal do Paciente.

"Queremos que o Care Gaps Mama não apenas seja uma ferramenta de rastreamento, mas um diferencial de serviço aos especialistas que acompanham as pacientes, ajudando-os a salvar vidas", reforça.

