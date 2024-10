A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu mais de meia tonelada de maconha, na tarde desta sexta-feira (18/10), em uma casa no Bairro Santa Amélia, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Durante a operação, também foram encontrados 11 kg de ‘skunk’, variação da maconha com maior valor aquisitivo, dentro de um carro. O motorista do veículo, de 36 anos, assumiu a posse da droga e foi preso em flagrante. A estimativa da PM é de que o prejuízo para o tráfico de drogas seja de R$ 500 mil.





Segundo o tenente Anísio, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE), a apreensão das drogas foi fruto de um trabalho de inteligência. Os policiais abordaram o suspeito ao receber informações de que ele utilizava o veículo, um Gol prata, para distribuir drogas pela cidade. "Ele confirmou o teor da denúncia e informou que a residência de onde ele estava saindo era utilizada para o preparo e o refino da droga, além da guarda", relata.





Homem preso foi abordado enquanto saia da garagem num Gol prata. Dentro do veículo foram apreendidos 11 kg de maconha do tipo 'skunk' Glaidston Lima/TV Alterosa

Ainda segundo o militar, a residência onde as drogas foram encontradas não era habitada, e não havia móveis ou indícios de que alguém mora ali. O suspeito estava sozinho e disse que apenas guardava as drogas.

No imóvel, foram encontrados 500 kg de maconha, uma prensa hidráulica e três balanças de precisão. "Essa droga chegava na região de Belo Horizonte para ser redistribuída. Ela não é originária daqui", explica o tenente Anísio.





As drogas foram apreendidas, e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele tem passagens por homicídio, receptação e porte ilegal por arma de fogo.

