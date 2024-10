Uma motorista avançou um cruzamento e arrancou uma palmeira com o carro na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde desse domingo (20/10). Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. A motorista não se feriu gravemente.



As imagens mostram o instante em que o veículo cruza a Avenida Marabá e bate de frente com a árvore, no canteiro da via. O carro arrasta a palmeira e para do outro lado da via.

Veja o vídeo:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e por testemunhas que presenciaram o impacto. A condutora estava confusa, sem se lembrar pelo que tinha acabado de passar.



O Corpo de Bombeiros foi informado que a mulher ficou presa dentro do veículo por alguns minutos. O carro ainda continuou funcionando durante algum tempo, até que fosse possível acessar a chave, o que os bombeiros fizeram, desligando o motor para evitar um possível incêndio.



A condutora não apresentava sinais de fraturas ou sangramentos e foi levada para um unidade de saúde.

Ela não soube explicar como perdeu a direção do veículo.

