Jovem é morto a tiros na porta de bar em Caeté

Um jovem, de 23 anos, morreu depois de ser atingido por dez tiros em um bar, no Bairro Emboabas, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (3/4). Segundo testemunhas, o suspeito chegou ao local de moto, atirou contra a vítima e fugiu.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o corpo do jovem caído ao chão com múltiplos ferimentos na porta do bar, às 19h. Segundo a perícia, os disparos atingiram o rosto, a cabeça, a nuca e em um dos ombros da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que o jovem estava no bar quando um suspeito que usava capacete e blusa de frio chegou de moto. Ele atirou contra o jovem e fugiu. Nenhuma pessoa que estava no bar soube identificá-lo.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram a vítima segurando um celular nas mãos quando foi atingido, mas o aparelho não foi encontrado.

Uma testemunha passou um nome aos policiais, dizendo que o homem poderia ser o suspeito do homicídio em razão de uma questão com o tráfico de drogas. Os policiais o encontraram na casa da namorada, na Comunidade São Geraldo, em Caeté, mas ele foi liberado por não haver nenhum elemento que o ligasse ao crime.

O corpo foi removido e a ocorrência, encaminhada à 4ª Delegacia de Polícia Civil de Caeté, que segue com as investigações.

