Obras do Metrô BH: confira mudanças no funcionamento neste fim de semana

A população que utiliza o Metrô BH para se locomover pela cidade deve ficar atento às mudanças nos horários neste fim de semana. Nos dias 5 e 6 de abril, a concessionária vai dar continuidade às obras da Linha 1 e realizará atividades na rede de alimentação elétrica dos trens.

O intervalo entre as viagens será de 20 minutos das 7h às 17h. Nas Estações Calafate e Gameleira, os trens irão operar em apenas um lado da plataforma e, por isso, os passageiros devem ficar atentos na direção do trem antes de embarcar. A Metrô BH reforça que não haverá baldeação durante a realização das atividades.

As mudanças serão comunicadas em telas digitais e transmitidas pelo sistema de sonorização nas estações. Também haverá sinalização visual e equipes de atendimento e segurança para orientar os passageiros.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

Mais informações estão disponíveis no site da Metrô BH e nas redes sociais da concessionária.