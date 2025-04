Hospital de BH suspende atendimentos por superlotação

Pela segunda vez neste ano, o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte de Belo Horizonte, suspendeu o atendimento a pacientes no pronto-socorro devido à superlotação da unidade. O hospital, que tem capacidade para atender 90 pacientes, amanheceu nesta segunda-feira (28/4) com 171 pacientes em atendimento.

Em nota, o Risoleta Neves esclareceu que os usuários que já estão dentro do hospital serão atendidos normalmente, mas explicou a medida adotada nesta segunda. "Reforçamos a necessidade da restrição temporária da entrada de novos pacientes no Pronto-Socorro para assegurar a qualidade e segurança assistencial”, informou.

O comunicado diz ainda que, desde sexta-feira (25/4), a unidade registrou um aumento de 20% na demanda de pacientes com perfil de maior gravidade, o que impacta a capacidade de admissão de novos casos. Por isso, nesta segunda, o atendimento está restrito aos casos classificados como emergência (com risco de morte) e muita urgência (que necessitam de atendimento imediato).

“Cabe esclarecer que os pacientes atendidos na triagem e classificados como não-críticos serão informados sobre a situação. Para estes casos, a orientação será procurar outra unidade de saúde pública de referência”, recomenda por meio de nota.

Para amenizar a situação, medidas como reavaliação dos casos, agilização de diagnósticos e liberação de altas seguras estão sendo adotadas. O Risoleta Neves é referência em atendimento não apenas para os moradores da capital, mas também para regiões próximas e outras cidades da Grande BH.

Em janeiro, a unidade suspendeu os atendimentos também devido a superlotação e pegou pacientes de surpresa. Na época, a diretoria da unidade reforçou que a capacidade máxima do hospital vêm sendo constantemente superada desde 2023.

Ainda de acordo com a unidade, a diretoria do hospital já notificou a situação para a Rede de Urgência e Emergência de BH e solicitou apoio no processo de referenciamento de pacientes para outras unidades da rede SUS. A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.