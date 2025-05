MG: fusqueiros levam 5 mil litros de leite para 'Hospital do Amor'

O Grupo Fusqueiros e Amigos de Frutal, no Triângulo Mineiro, acompanhado de um caminhão, realizou nesta segunda-feira (19/5) um comboio de cerca de 70 km, entre a cidade mineira e Barretos (SP). O objetivo: levar uma doação de cerca de 5 mil litros de leite para o Hospital do Câncer de Barretos, conhecido como Hospital do Amor.

Segundo um dos cinco administradores do movimento, o motorista profissional Juclesio Gonçalves de Oliveira, conhecido como Gil, o grupo, que conta com 170 pessoas e em torno de 100 fuscas (dez participaram da ação), arrecadou pouco mais de 5 mil litros de leite durante aproximadamente um mês e meio.

A arrecadação contou com ajuda de empresários, dentre outros moradores de Frutal.

"Quero agradecer a população de Frutal, que nos ajudou na arrecadação. E vamos para o próximo ano tentar arrecadar 10 mil litros de leite para o Hospital do Câncer de Barretos", disse com otimismo.

O Grupo Fusqueiros e Amigos de Frutal existe desde 2019 e, além da ação social voltada para o Hospital do Amor, atua nas arrecadações de cestas básicas, fraldas e eletrodomésticos para famílias carentes da cidade.

"Temos em nosso grupo desde os modelos mais antigos de fuscas até os mais atuais. Entre esses modelos, temos tanto os fuscas originais como aqueles que são ‘mexidos’", complementou um dos integrantes do grupo, não identificado.