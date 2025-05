Mulher usa o nome da sogra para gastar R$ 1,4 mil em sex shop e não paga

A Polícia Civil investiga a acusação de uma mulher contra a própria nora de usar seus dados em uma compra numa loja de produtos sexuais sem sua autorização. O valor, que ultrapassa R$ 1,4 mil, não foi quitado. O caso, registrado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, no fim de semana, ainda envolve uma suposta ameaça do vendedor que não recebeu o pagamento.



A compradora, de 20 anos, teria usado nome, endereço e telefone da sogra para fazer a compra na sex shop. O fato de a mulher, de 42, ter recebido uma cobrança do estabelecimento levou à suspeito de uso indevido dos seus dados.

Ameaça



A sogra ainda apresentou à polícia mensagens de ameaça feita por uma homem, que dizia ser o vendedor da loja de produtos sexuais. Ele teria enviado um vídeo de uma arma de fogo, afirmando que a usaria se a dívida não fosse quitada.



Quando explicou que não sabia da compra, a loja fez contato com a jovem que tinha levado os produtos. Ela voltou a afirmar que a sogra pagaria a dívida e que a situação não seria mais problema dela.



Diante da situação, a sogra procurou a Polícia Civil, que abriu uma investigação.