Homem com 84 passagens pela polícia é preso armado à procura de rival

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem com uma extensa ficha criminal, cerca de 84 passagens pela Polícia Militar, no Centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Ele circulava armado nas proximidades do Mercado Municipal e afirmava estar à procura de um desafeto para matar.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (19), após o sistema de videomonitoramento Olho Vivo identificar o suspeito com uma arma de fogo e aparentando procurar alguém. Uma equipe da PM iniciou o rastreamento e localizou o homem em uma motocicleta.

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e, no momento da abordagem, jogou um revólver no chão. A arma foi apreendida com seis munições intactas.

De acordo com os policiais, o homem apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. Durante a abordagem, ele confessou que portava a arma porque tinha desafetos e que procurava uma pessoa específica para “ceifar a vida”, mas não revelou quem seria o alvo.

O suspeito recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos e encaminhado, junto com a arma e as munições, para a Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.