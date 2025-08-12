Assine
Saiba como clarear pano de chão encardido mantendo o branco por mais tempo

Mesmo lavando com frequência, é comum que o pano de chão fique com aparência de sujo; veja como clarear e manter a peça limpa por mais tempo

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
12/08/2025 16:12 - atualizado em 12/08/2025 16:13

Com truques fáceis e baratos, é possível devolver o branco e prolongar a vida útil do pano de chão
Com truques fáceis e baratos, é possível devolver o branco e prolongar a vida útil do pano de chão crédito: Freepik

Quem nunca teve aquele pano de chão que, mesmo depois de várias lavagens, continua com um tom amarelado ou acinzentado? Além de passar a sensação de sujeira, o pano encardido pode comprometer a higienização da casa, já que manchas acumuladas retém resíduos.

Entretanto, existem formas de clarear pano de chão, sem precisar investir em produtos caros ou recorrer a fórmulas químicas exageradas. Veja a seguir.

Leia mais:

Por que os panos de chão ficam encardidos?

O encardido geralmente é resultado do acúmulo de gordura, resíduos de limpeza, poeira e até da própria água usada na lavagem, que pode conter minerais que mancham o tecido. Além disso, usar produtos inadequados ou misturar químicos perigosos pode piorar a situação, deixando o pano áspero e manchado.

Como clarear pano de chão: três métodos

Seguindo as dicas a seguir é possível ter um pano de chão mais branco:

1. Bicarbonato de sódio e sabão de coco

O bicarbonato é um aliado poderoso contra manchas, enquanto o sabão de coco limpa sem agredir as fibras.

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

  • 1 pedaço ou 2 colheres de sopa de sabão de coco ralado;

  • água quente suficiente para cobrir os panos.

Como fazer:

  1. ferva a água em uma panela grande e despeje em um balde;

  2. adicione o sabão de coco e mexa até dissolver;

  3. acrescente o bicarbonato e misture bem;

  4. coloque os panos e deixe de molho por pelo menos 1 hora;

  5. enxágue normalmente e deixe secar ao sol.

Ingredientes que já possui em casa podem deixar o pano de chão branco e bem conservado por mais tempo
Ingredientes que já possui em casa podem deixar o pano de chão branco e bem conservado por mais tempo Freepik

2. Vinagre branco e água quente

O vinagre ajuda a dissolver resíduos de sabão e gordura que causam o amarelado.

Ingredientes:

  • 1 xícara de vinagre branco;

  • água quente suficiente para cobrir os panos.

Como fazer:

  • coloque os panos de chão limpos em um balde;

  • cubra com água quente e adicione o vinagre;

  • deixe de molho por 30 minutos;

  • lave normalmente e seque ao sol para potencializar o efeito clareador.

3. Água oxigenada e bicarbonato (para manchas persistentes)

Indicada para casos mais difíceis, a água oxigenada (volume 10) age como clareador suave.

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

  • 3 colheres de sopa de água oxigenada volume 10;

  • água morna suficiente para cobrir os panos.

Como fazer:

  • misture a água morna, o bicarbonato e a água oxigenada em um balde;

  • coloque os panos e deixe agir por 40 minutos;

  • enxágue bem e deixe secar ao sol.

Atenção: não misture água oxigenada com cloro, pois a reação é perigosa.

Como conservar o pano branco por mais tempo

Lavar imediatamente após o uso evita o acúmulo de sujeira, além disso, tenhapanos separados para áreas diferentes (cozinha, banheiro, quintal).

É importante enxaguar bem o utensílio para não causar manchas amareladas e sempre secar ao sol, pois a luz ajuda a clarear naturalmente.




