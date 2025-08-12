Saiba como clarear pano de chão encardido mantendo o branco por mais tempo
Mesmo lavando com frequência, é comum que o pano de chão fique com aparência de sujo; veja como clarear e manter a peça limpa por mais tempo
Quem nunca teve aquele pano de chão que, mesmo depois de várias lavagens, continua com um tom amarelado ou acinzentado? Além de passar a sensação de sujeira, o pano encardido pode comprometer a higienização da casa, já que manchas acumuladas retém resíduos.
Entretanto, existem formas de clarear pano de chão, sem precisar investir em produtos caros ou recorrer a fórmulas químicas exageradas. Veja a seguir.
Por que os panos de chão ficam encardidos?
O encardido geralmente é resultado do acúmulo de gordura, resíduos de limpeza, poeira e até da própria água usada na lavagem, que pode conter minerais que mancham o tecido. Além disso, usar produtos inadequados ou misturar químicos perigosos pode piorar a situação, deixando o pano áspero e manchado.
Como clarear pano de chão: três métodos
Seguindo as dicas a seguir é possível ter um pano de chão mais branco:
1. Bicarbonato de sódio e sabão de coco
O bicarbonato é um aliado poderoso contra manchas, enquanto o sabão de coco limpa sem agredir as fibras.
Ingredientes:
-
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
-
1 pedaço ou 2 colheres de sopa de sabão de coco ralado;
-
água quente suficiente para cobrir os panos.
Como fazer:
-
ferva a água em uma panela grande e despeje em um balde;
-
adicione o sabão de coco e mexa até dissolver;
-
acrescente o bicarbonato e misture bem;
-
coloque os panos e deixe de molho por pelo menos 1 hora;
-
enxágue normalmente e deixe secar ao sol.
2. Vinagre branco e água quente
O vinagre ajuda a dissolver resíduos de sabão e gordura que causam o amarelado.
Ingredientes:
-
1 xícara de vinagre branco;
-
água quente suficiente para cobrir os panos.
Como fazer:
-
coloque os panos de chão limpos em um balde;
-
cubra com água quente e adicione o vinagre;
-
deixe de molho por 30 minutos;
-
lave normalmente e seque ao sol para potencializar o efeito clareador.
3. Água oxigenada e bicarbonato (para manchas persistentes)
Indicada para casos mais difíceis, a água oxigenada (volume 10) age como clareador suave.
Ingredientes:
-
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
-
3 colheres de sopa de água oxigenada volume 10;
-
água morna suficiente para cobrir os panos.
Como fazer:
-
misture a água morna, o bicarbonato e a água oxigenada em um balde;
-
coloque os panos e deixe agir por 40 minutos;
-
enxágue bem e deixe secar ao sol.
Atenção: não misture água oxigenada com cloro, pois a reação é perigosa.
Como conservar o pano branco por mais tempo
Lavar imediatamente após o uso evita o acúmulo de sujeira, além disso, tenhapanos separados para áreas diferentes (cozinha, banheiro, quintal).
É importante enxaguar bem o utensílio para não causar manchas amareladas e sempre secar ao sol, pois a luz ajuda a clarear naturalmente.