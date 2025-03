Com o tempo, é comum que roupas brancas desenvolvam manchas amareladas, especialmente em áreas como axilas e colarinhos. Isso pode acontecer devido ao suor, acúmulo de resíduos de desodorante, produtos de lavagem inadequados e até mesmo o armazenamento prolongado.



Se você já tentou lavar sua peça e a mancha insistiu em ficar, não se preocupe. A seguir, você vai aprender como tirar mancha amarela de roupa branca de maneira prática e sem danificar o tecido. Além disso, daremos dicas para evitar que novas manchas apareçam.



Por que a roupa branca fica amarelada?



As manchas amareladas nas roupas podem ter diversas origens, e entender o que as causa ajuda a preveni-las no futuro. Os principais motivos são:



Resíduos de suor e desodorante: o alumínio presente em alguns desodorantes pode reagir com o suor e manchar a peça;



Uso de produtos inadequados: alguns detergentes e amaciantes podem deixar resíduos nas fibras do tecido;



Armazenamento prolongado: roupas guardadas por muito tempo sem ventilação podem desenvolver manchas devido à oxidação do tecido;



Contato com ferro e substâncias químicas: o ferro presente na água pode se acumular nas roupas, deixando um tom amarelado.



Como tirar mancha amarela de roupa branca



A seguir veja as 4 técnicas para remover as manchas da sua roupa:



1- Vinagre branco e bicarbonato de sódio



Essa combinação é uma das mais eficientes para remover manchas amareladas sem agredir o tecido.



misture 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio com ½ xícara de vinagre branco;



aplique sobre a mancha e esfregue suavemente;



deixe agir por 30 minutos e lave normalmente;



se necessário, repita o processo.



2- Água oxigenada com detergente neutro



A água oxigenada é ótima para clarear roupas sem danificá-las.



misture 1 colher de sopa de detergente neutro com 2 colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes;



aplique diretamente sobre a mancha e esfregue com cuidado;



aguarde 20 minutos e enxágue com água fria;



lave normalmente.



3- Suco de limão com sal



O limão tem propriedades naturais de clareamento, sendo uma ótima opção para manchas leves.



esprema o suco de um limão sobre a mancha;



polvilhe sal fino por cima e esfregue delicadamente;



deixe secar ao sol por algumas horas;



lave normalmente para remover qualquer resíduo.



4- Leite morno



Uma solução menos conhecida, mas muito eficaz para tecidos delicados.



aqueça um pouco de leite (sem ferver);



mergulhe a área manchada e deixe de molho por 1 hora;



esfregue suavemente e lave como de costume.



Agora que você já sabe como tirar mancha amarela de roupa branca, suas peças podem durar muito mais tempo com aparência de novas Freepik

Como evitar manchas amarelas em roupas brancas



Além de saber como tirar mancha amarela de roupa branca, é essencial adotar algumas práticas para evitar que elas surjam: