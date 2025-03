As manchas de gordura são um dos tipos mais desafiadores de serem removidas das roupas, especialmente quando já passaram por lavagem e secagem. Isso acontece porque a gordura penetra profundamente nas fibras do tecido, aderindo de forma mais resistente, principalmente após o contato com água quente ou processos de secagem, que potencializam a fixação da mancha.

Além disso, a gordura tende a se espalhar pelo tecido, tornando a remoção ainda mais complicada. No entanto, com o uso de técnicas e produtos adequados, é possível eliminar essas manchas e recuperar o aspecto original das peças de roupa.

Produtos caseiros para remover manchas de gordura da roupa

Antes de recorrer a produtos químicos, algumas soluções caseiras podem ser muito eficazes, veja:

1. Bicarbonato de sódio

O bicarbonato é excelente para absorver gordura e neutralizar odores.

aplique uma camada generosa de bicarbonato sobre a mancha;



deixe agir por 15 a 20 minutos para absorver a gordura;

escove suavemente o excesso e lave a roupa normalmente.

2. Detergente neutro

O detergente quebra as moléculas de gordura, facilitando a remoção.

aplique algumas gotas de detergente neutro diretamente na mancha;



esfregue suavemente com uma escova macia ou com os dedos;

deixe agir por 10 minutos e enxágue com água morna.

3. Talco ou amido de milho

Esses produtos são ótimos para absorver o excesso de gordura.

cubra a mancha com talco ou amido de milho;



deixe agir por 30 minutos;

retire o excesso com uma escova e lave normalmente.

4. Vinagre branco

O vinagre ajuda a soltar a gordura impregnada nas fibras do tecido.

misture partes iguais de vinagre branco e água morna;



aplique sobre a mancha e esfregue suavemente;

lave normalmente em seguida.

Produtos químicos indicados para remover manchas de gordura da roupa

Se os métodos caseiros não forem suficientes, alguns produtos específicos podem ser utilizados.

1. Tira-manchas

Aplique diretamente sobre a mancha e deixe agir conforme instruções do fabricante, depois lave normalmente.

2. Desengordurantes para tecidos

Borrife o desengordurante sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave como de costume.

Dicas para não danificar a roupa

Alguns cuidados são essenciais para que sua roupa não fique danificada:

Evite usar água quente: a água quente pode fixar ainda mais a mancha de gordura;



a água quente pode fixar ainda mais a mancha de gordura; Não use secadora: se a mancha não sair completamente, evite secar a roupa, pois o calor pode dificultar a remoção;

se a mancha não sair completamente, evite secar a roupa, pois o calor pode dificultar a remoção; Leia a etiqueta da roupa: verifique as instruções de lavagem para não danificar o tecido.

