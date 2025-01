Saiba como fazer detergente caseiro e sabão líquido para roupas

Produzir detergente e sabão líquido em casa é uma alternativa que une economia, sustentabilidade e praticidade. Essa prática ajuda a reduzir os custos do orçamento doméstico e evita o uso de químicos agressivos que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Além disso, permite personalizar os produtos de acordo com as necessidades específicas da sua casa, como adicionar fragrâncias naturais ou escolher ingredientes biodegradáveis que minimizem o impacto ambiental.

Receita de detergente caseiro para lavar louça

Confira a seguir como preparar uma versão de detergente caseira eficiente e segura.

Ingredientes

Ao todo são necessários 5 ingredientes:

1 litro de água morna;



1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;



100 ml de detergente neutro (opcional, para potencializar a mistura);

suco de 1 limão; óleo essencial de sua preferência (opcional, para perfume).

Modo de preparo

Sigas as seguintes instruções para o modo de preparo:

Passo 1: dissolva o bicarbonato de sódio na água morna, mexendo até que esteja completamente incorporado;



Passo 2: acrescente o suco de limão, que ajuda a cortar a gordura e oferece um leve perfume;



Passo 3: se desejar, adicione o detergente neutro para reforçar a eficiência na limpeza;



Passo 4: finalize com algumas gotas de óleo essencial para aromatizar o produto;



Passo 5: armazene a mistura em um recipiente limpo e com tampa.

Com poucos passos, é possível criar produtos eficientes para o dia a dia, promovendo mais sustentabilidade e segurança no uso

Receita de sabão líquido caseiro para roupas

Saiba como preparar o sabão líquido em casa de maneira fácil:

Ingredientes

Ao todo são necessários 5 ingredientes:

1 barra de sabão de coco (aproximadamente 200g);



3 litros de água quente;



50 ml de álcool;



2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;



óleo essencial de lavanda ou eucalipto (opcional).

Modo de preparo

Sigas as seguintes instruções para o modo de preparo: