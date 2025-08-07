Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em tempos de produtos cada vez mais caros, cheios de componentes químicos e, muitas vezes, com fragrâncias artificiais que incomodam ou causam alergias, é natural buscar alternativas mais leves e econômicas.

Algumas pessoas tem recorrido à produção de desinfetante caseiro com vinagre, álcool, óleos essenciais e outros ingredientes simples, que além de baratos, são eficientes na limpeza e ainda deixam um perfume suave e agradável nos ambientes.

Por que usar desinfetantes caseiros?

Fazer seu próprio desinfetante caseiro com vinagre tem vantagens que vão além do preço. Primeiro, ele é menos agressivo para a saúde, principalmente para quem sofre com rinite, asma ou alergias de pele. Além disso, o impacto ambiental é menor, já que reduz o uso de embalagens plásticas e evita despejar resíduos químicos nos encanamentos.

Os ingredientes naturais mais comuns, como vinagre e álcool, são eficazes na eliminação de germes e bactérias do dia a dia. E quando combinados com óleos essenciais, ainda deixam os cômodos cheirosos.

Ingredientes mais usados para desinfetar naturalmente

Veja quais são os principais ingredientes usados nas receitas de limpeza caseira e por que funcionam tão bem:

Vinagre branco: tem ação desengordurante, antibacteriana e ajuda a neutralizar odores;



tem ação desengordurante, antibacteriana e ajuda a neutralizar odores; Álcool 70%: desinfeta e evapora rapidamente, ideal para superfícies de uso constante;



desinfeta e evapora rapidamente, ideal para superfícies de uso constante; Bicarbonato de sódio: age como abrasivo leve, neutraliza cheiros e potencializa a limpeza;



age como abrasivo leve, neutraliza cheiros e potencializa a limpeza; Óleos essenciais (limão, lavanda, eucalipto, tea tree): conferem perfume e propriedades antimicrobianas;

conferem perfume e propriedades antimicrobianas; Sabão de coco líquido: limpa suavemente e ajuda a formar espuma sem agredir superfícies.

Fazer desinfetante caseiro com vinagre é mais do que uma economia, é um cuidado com a saúde da sua casa e da sua família @atlasstudio

Receitas de desinfetante caseiro para o dia a dia

Fácil, prático e com poucos ingredientes. Veja como fazer seu desinfetante caseiro com vinagre:

Desinfetante multiuso com vinagre e lavanda

Os ingredientes são:

500ml de água;



200ml de vinagre branco;



1 colher de chá de bicarbonato;



10 gotas de óleo essencial de lavanda.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em um borrifador. Agite bem antes de usar. Esse desinfetante é ideal para bancadas, pia e superfícies do dia a dia.

Desinfetante para banheiro com eucalipto

Tenha os seguintes ingredientes:

250ml de vinagre;



250ml de álcool 70%;

10 gotas de óleo essencial de eucalipto.

Modo de preparo:

Misture tudo em um frasco com tampa. Use com pano ou borrifador para limpar o vaso sanitário, box e rejuntes.

Desinfetante para pisos com sabão e limão

Ingredientes:

1 litro de água morna;



2 colheres de sopa de sabão de coco líquido;



suco de meio limão;



100ml de vinagre.

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes em um balde. Passe no chão com pano ou mop. Ele é ideal para áreas com cheiro forte ou gordura acumulada.

Cuidados e limites do uso de produtos naturais

Apesar de eficazes, os produtos caseiros também têm suas restrições. É importante evitar o uso em superfícies sensíveis, como:

Pedras naturais (mármore, granito): o vinagre pode corroer e manchar;



o vinagre pode corroer e manchar; Madeira envernizada: o álcool pode remover o brilho;



o álcool pode remover o brilho; Telas e aparelhos eletrônicos: prefira produtos específicos.

Além disso, sempre teste a solução em um cantinho discreto antes de aplicar em grandes áreas.