Um fato incontestável é que as manchas esbranquiçadas do box de vidro não saem facilmente. Essas marcas são resultado da combinação de “água dura” (rica em minerais), resíduos de sabão e shampoo, e até do vapor quente. Porém, é possível eliminá-las sem precisar fazer uma faxina completa ou lavar todo o banheiro.

A seguir, mostramos como limpar manchas de vidro do box do banheiro com soluções caseiras e produtos acessíveis.

Por que as manchas grudam no vidro do box?

As manchas que aparecem nos vidros do box são, na maioria das vezes, causadas por minerais presentes na água (como cálcio e magnésio) que se depositam na superfície ao longo do tempo. O calor da água quente e o vapor agravam o problema, fazendo com que a sujeira seque e fique incrustada. Isso gera um aspecto esbranquiçado que não sai com uma limpeza superficial.

Vinagre, bicarbonato e outros truques caseiros podem eliminar as manchas do box Curtis Adams de Pexels

Como limpar manchas de vidro do box: 3 misturas para fazer em casa

A seguir, veja 3 misturas caseiras para limpar o box do seu banheiro sem precisar lavar o ambiente inteiro:

Vinagre com bicarbonato

Em um borrifador, misture 1 xícara de vinagre branco com 2 colheres de sopa de bicarbonato. Aplique no vidro seco, deixe agir por 10 minutos e enxugue com pano seco.

Limão com sal fino

Corte um limão ao meio, polvilhe sal e esfregue diretamente nas manchas. Enxágue com um pano úmido.

Álcool com detergente neutro

Para manutenção diária, use uma mistura de água, álcool e um pouco de detergente. Borrife após o banho para evitar o acúmulo.