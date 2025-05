Com o tempo, é comum que as paredes da cozinha acumulem uma camada de gordura, principalmente nas áreas próximas ao fogão. O vapor da fritura, os respingos de óleo e a rotina acelerada tornam a limpeza uma tarefa adiada. Mas com os ingredientes certos, e evitando alguns erros comuns, é possível restaurar o visual do ambiente com praticidade, sem precisar recorrer a repinturas ou reformas.

Por que a gordura gruda tanto na parede da cozinha?

O calor e a umidade da cozinha fazem com que o vapor de óleo se espalhe e se fixe nas superfícies. As cerâmicas, embora lisas, acumulam gordura nos rejuntes e em áreas de difícil acesso. Por isso, a limpeza precisa ser constante, caso contrário o trabalho se multiplica.

Como limpar paredes engorduradas com produtos caseiros

Veja a seguir dois truques para limpar as paredes da sua cozinha e afastando a gordura de uma vez por todas:

1. Vinagre e detergente: a mistura campeã

Essa combinação é ideal para desengordurar cerâmicas. Misture em um borrifador:

1 xícara de vinagre branco;



1 colher de sopa de detergente neutro;

1 xícara de água quente.

Borrife a solução sobre a parede engordurada, deixe agir por 10 minutos e esfregue com uma esponja ou escova de cerdas finas. Finalize com pano úmido.

2. Bicarbonato para reforçar a limpeza

Se a mancha estiver mais antiga ou impregnada nos rejuntes, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio sobre a área antes de aplicar a mistura. Ele age como um abrasivo suave e potencializa a limpeza sem danificar a superfície.

Área atrás do fogão é a que mais acumula gordura e exige atenção frequente na hora da limpeza Pavel Danilyuk de Pexels

O que evitar ao limpar paredes engorduradas

Alguns erros são comuns na hora de higienizar a parede, veja quais são:

Palha de aço: pode riscar a cerâmica ou danificar os rejuntes;



pode riscar a cerâmica ou danificar os rejuntes; Produtos com cloro: causam manchas e deixam cheiro forte no ambiente;

causam manchas e deixam cheiro forte no ambiente; Esponjas abrasivas secas: espalham a gordura ao invés de remover.

Opte sempre por materiais macios e úmidos, e evite esfregar com força excessiva.

Capriche na limpeza perto do fogão

A área atrás do fogão é a que mais acumula gordura. Faça a limpeza semanalmente com a solução de vinagre e detergente para evitar o acúmulo de gordura. E se a parede estiver muito crítica, um pano com desengordurante de cozinha pode acelerar o processo.

Veja também: Como limpar fogão engordurado: veja truques práticos

Outros truques para manter a parede sempre limpa