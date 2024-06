Uma mulher de 24 anos foi esfaqueada pelo companheiro em Unaí, no Norte de Minas Gerais, ao recusar manter relações sexuais com ele. A Polícia Militar precisou arrombar o cadeado do portão da residência para resgatá-la.

A ação da PM ocorreu nesse domingo (9/6) após receberem denúncias de que a mulher gritava por socorro. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram os gritos e perceberam que a vítima tentava abrir o portão enquanto era agredida com golpes de faca.

Os militares determinaram que o agressor parasse com as agressões e abrisse o portão, mas ele se recusou, forçando a polícia a arrombar o cadeado para intervir.

O suspeito conseguiu fugir pulando o muro da casa assim que a PM entrou. A mulher estava ensanguentada, com perfurações nas costas, peito, rosto e mão. Ela foi socorrida com ferimentos graves e levada para o Pronto Atendimento Municipal. Ela está internada em estado grave.

Após um intenso rastreamento, o suspeito foi localizado e preso por tentativa de homicídio. A Polícia Militar informou que ele já tinha registros por ameaça contra uma ex-companheira e havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida judicial.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.