Uma idosa de 76 anos teve 46% do corpo queimado durante um incêndio em um apartamento em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (10/6). Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFMT).



O militares foram acionados nesta tarde e, quando chegaram ao local, iniciaram a evacuação do prédio e desligaram a rede elétrica. Os bombeiros conseguiram chegar ao apartamento da vítima pelas escadas, quando viram a idosa sentada no chão e em meio às chamas.

Os primeiros socorros aconteceram por meio de uma unidade de resgate que aguardava na entrada do edifício. A mulher teve queimaduras nos membros superiores, além do tórax e da face. Os membros inferiores foram atingidos parcialmente. Ao todo, a corporação estimou 46% do corpo queimado com comprometimento das vias aéreas.



O incêndio ficou concentrado na sala do imóvel e foi controlado pelos militares. Não houve danos à estrutura do prédio.