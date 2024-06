O idoso deveria ter chegado à Cubatão, no fim de semana, mas desapareceu e só foi localizado nesta segunda-feira (10/06)

Um idoso de 94 anos, que estava desaparecido após sair para encontrar a família em Cubatão, no litoral de São Paulo, foi localizado em um asilo em Praia Grande, na mesma região, nesta segunda-feira (10/06).







De acordo com o neto dele, Guilherme Prado, o avô, Nicolau, é lúcido e costuma viajar para visitar a família no litoral paulista. O idoso é casado e mora em Venda Nova. Já os filhos e netos vivem em São Paulo. O neto conta que, geralmente, o avô viaja acompanhado da esposa. Mas, desta vez, resolveu ir sozinho. Porém, ele não chegou ao destino. A família ficou preocupada e começaram a tentar localizá-lo.





Por imagens de câmeras de segurança, viram que ele estava com uma mala e ia em direção à rodoviária. Ele saiu de BH no sábado (8/6), mas não chegou à rodoviária de Cubatão.





Divulgação e cruzamento de informações





O neto conta que na tarde desta segunda-feira receberam a informação de que o idoso estava em um asilo em Praia Grande. Ele diz que a divulgação do desaparecimento nas redes sociais e o cruzamento de informações entre as polícias de Minas Gerais e São Paulo foram fundamentais para que o avô fosse localizado.





Guilherme conta que a família já conseguiu conversar com o idoso por videochamada e que ele está bem. Porém, ainda não conseguiram entender o que aconteceu. O neto disse que não sabem o motivo do avô ter desembarcado em Praia Grande. Mas quando chegou lá não se lembrava do contato de nenhum parente e foi encaminhado para o asilo. O neto conta ainda que durante a viagem, o avô acabou perdendo seus pertences.





Ele agradeceu ao cuidado dos profissionais do asilo e diz que tudo não passou de um grande susto com um final feliz. Segundo Guilherme, o avô já está na casa da família em Cubatão.