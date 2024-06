Uma faixa da marginal do Anel segue interditada. PMRv ajuda na sinalização

Uma batida envolvendo um carro e um ônibus da linha 6350 (Barreiro/Venda Nova) complica o trânsito do Anel Rodoviário no sentido Vitória, um pouco antes do shopping Del Rey, na noite desta segunda-feira (10).







Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a moça que estava dirigindo o carro ao entrar na marginal colidiu na lateral do ônibus, assim rodando e subindo no meio fio.





Informação confirmada pelo marido da vítima, que afirmou que a esposa foi levado para o João XXIII, apenas por precaução, mas está bem.





Uma faixa da marginal do Anel segue interditada. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ajuda na sinalização.





Caminhão reboque chegou para retirar o carro. O congestionamento chega na altura da BR-040.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos