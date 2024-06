Moradores de Contagem, na Região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam uma obra no Bairro Quintas Coloniais. Segundo a denúncia, a construção tem colocado a população em risco e causado transtornos.





Wesley de Assis, catador de recicláveis, mora no início da rua Ester Diniz, na esquina do local onde está a obra da Avenida Maracanã.





“Os caminhões estão correndo demais e tá caindo terra para rua afora. Em tempo de cair alguém em cima de carro, as máquinas mexendo atrás de casa, está trincando não apenas a minha casa mas também outros vizinhos.”, diz Wesley.



Segundo o morador, além das rachaduras em alguns cômodos que apareceram depois do início das obras, a poeira também está prejudicando. A empresa até molha a rua, mas os moradores questionam a origem da água usada. “Eu mesmo já vi uma vez na [casa de] minha mãe eles pegando a água de dentro do córrego com mangueira e jogando nas ruas para nós. A gente fica com medo de pegar alguma bactéria”, revela.







Apesar dos pedidos de que as rachaduras sejam analisadas, nenhuma solução foi apresentada pela Prefeitura de Contagem.”Só falam que não pode fazer nada, pois tem que esperar as obras. Mas enquanto nós esperamos as obras, a situação vai piorando. Até quando a gente vai ficar com uma situação dessa, sabendo que a gente paga para ter melhorias e as melhorias não vem.”, desabafa.



A Prefeitura de Contagem informou que conta com plantão social e que presta assistência à comunidade e faz o monitoramento dos impactos dessa obra na região. Informou ainda que os moradores podem entrar em contato para solicitar uma vistoria pelo telefone (31) 973064488.

(Com informações de Nash Castro - TV Alterosa)