As temperaturas frias também caracterizam o início da manhã desta terça-feira na capital mineira, as mínimas registradas ficaram na faixa dos 13,3°C

Caldas, Maria da Fé e Monte Verde, todas no Sul de Minas, registraram as menores temperaturas do país nesta terça-feira (18/6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros de Caldas marcaram 3,5°C até as 8h de hoje. Foi a cidade mais fria do país.





A informação é do Inmet. Em segundo e terceiro lugares, Maria da Fé registrou 4,7°C e Monte Verde, 6,7°C. Além das cidades do Sul de Minas, Bambuí também aparece na lista de cidades mais frias nesta manhã. A cidade fica no Oeste de Minas e marcou 7,3°C.





São Paulo também tem cidades na lista. Com 7,2°C e 7,3°C, Campos de Jordão e Bebedouro aparecem no levantamento do Inmet em quarto e sexto lugar, respectivamente. (Confira lista completa abaixo)





Um pouco mais ao centro do estado, Belo Horizonte também amanheceu gelada. A cerca de 3 dias do início do inverno, a cidade registrou 13,3°C de temperatura mínima pela manhã. Na estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, a madrugada foi fria e a sensação térmica bateu 6,2°C por volta de 1h.





Para o resto do dia, as temperaturas prometem esquentar um pouco. Uma característica do Outono é a alta amplitude térmica, essa diferença entre os registros térmicos da manhã e da tarde. As máximas para esta tarde devem variar entre 26°C e 32°C em Minas Gerais.





As temperaturas mais baixas devem ser encontradas na região metropolitana, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, já as mais altas podem ser encontradas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Norte de Minas.





Veja a lista de cidades mais frias