Polícia Militar atendeu a ocorrência no Bairro Manoel Honório

Um advogado morreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, depois de tentar separar uma briga na noite dessa segunda-feira (17/6). A vítima foi identificada como Geraldo Magela Rispoli, de 72 anos.

Ao tentar intervir e pôr fim na discussão, a vítima levou um soco na Rua Eugênio Fontainha, no Bairro Manoel Honório, quando caiu no chão e bateu a cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Foram realizadas manobras reanimação cardiopulmonar, mas a vítima veio a óbito.

O suspeito foi identificado e preso em flagrante depois de tentar se esconder no local onde trabalhava.

Até o fechamento desta publicação, a ocorrência estava em andamento, e não havia outros detalhes.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lamentou a morte e disse que estará empenhada na busca por justiça. Leia na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Juiz de Fora manifesta sua profunda indignação com o caso de gravíssima violência perpetrada contra um advogado, informando que segue acompanhando de perto o desenrolar do caso.

A Diretoria da Ordem expressa seu profundo pesar e tristeza para a família da vítima, com quem segue em contato constante, colocando-se à disposição para o que for necessário e reafirma seu compromisso de buscar junto as autoridades competentes a justiça para o caso.

A violência contra um advogado é uma violência contra toda a advocacia."