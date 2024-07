A polícia procura por dois irmãos, de 24 e 27 anos, suspeitos de homicídio na noite dessa sexta-feira (5/7), em um bar do Bairro Ipanema, em Mariana, na Região Central de Minas.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 28 anos, estava dentro do estabelecimento quando um jovem se aproximou e fez diversos disparos de arma de fogo. Depois de atirar, o suspeito saiu correndo e fugiu em uma moto preta.

Leia: Homem leva tiro no órgão genital e morre em BH





O dono do bar relatou à polícia que a vítima era frequentadora assídua do bar. O proprietário, de 69 anos, foi atingido de raspão no pé direito e foi socorrido para a policlínica de Mariana.





Familiares da vítima relataram que há 15 dias notaram um homem filmando a residência da família e apontaram dois irmãos, moradores do São Sebastião, na Vila do Sapo, como suspeitos.

Segundo eles, a vítima tinha desavenças com os homens, mas não explicaram o motivo do desentendimento.





A Polícia Militar fez diligências em três endereços ligados aos suspeitos, mas eles não foram localizados. Em uma das casas, a polícia encontrou uma pistola com 13 munições.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima tinha vários registros policiais, incluindo por tráfico de drogas.